В Сочи загорелся частный дом на горе. Видео

Возгорание произошло вечером 14 июля в селе Веселом Адлерского района на улице Школьной.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 18:58. Спасатели прибыли на место через 10 минут и установили, что жилой дом загорелся на площади 70 кв. метров.

Пожарные провели разведку двумя звеньями газодымозащитной службы. В тушении огня приняли участие 12 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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