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В Сочи загорелся частный дом на горе. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zagorelsya-chastnyj-dom-na-gore
Фото из соцсетей

Возгорание произошло вечером 14 июля в селе Веселом Адлерского района на улице Школьной.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 18:58. Спасатели прибыли на место через 10 минут и установили, что жилой дом загорелся на площади 70 кв. метров.

Пожарные провели разведку двумя звеньями газодымозащитной службы. В тушении огня приняли участие 12 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: из горящей многоэтажки в Кропоткине эвакуировали 15 человек. Пожар площадью 45 кв. метров произошел днем 14 июля в одной из квартир в 1-м микрорайоне.

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