Из горящей многоэтажки в Кропоткине эвакуировали 15 человек

Пожар в многоквартирном доме в 1-м микрорайоне произошел днем 14 июля.

Информация о возгорании в многоэтажке поступила диспетчеру в 13:19. Спасатели прибыли на место через несколько минут и установили, что пожар площадью 45 кв. метров произошел в одной из квартир.

В 13:40 возгорание локализовали, а в 13:51 полностью ликвидировали. При тушении пожара эвакуировали 15 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

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На месте работали 16 пожарных и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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