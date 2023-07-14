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Из горящей многоэтажки в Кропоткине эвакуировали 15 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-goryashhej-mnogoetazhki-v-kropotkine-evakuirovali-15-chelovek
Из горящей многоэтажки в Кропоткине эвакуировали 15 человек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Пожар в многоквартирном доме в 1-м микрорайоне произошел днем 14 июля.

Информация о возгорании в многоэтажке поступила диспетчеру в 13:19. Спасатели прибыли на место через несколько минут и установили, что пожар площадью 45 кв. метров произошел в одной из квартир.

В 13:40 возгорание локализовали, а в 13:51 полностью ликвидировали. При тушении пожара эвакуировали 15 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

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На месте работали 16 пожарных и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: более 20 человек эвакуировали и еще 8 спасли во время пожара в многоэтажке в Краснодаре. В ночь на 9 июля в 9-этажном доме на улице Тургенева, 149А загорелась квартира.

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