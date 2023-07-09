Более 20 человек эвакуировали и еще 8 спасли во время пожара в многоэтажке в Краснодаре

В ночь на 9 июля в 9-этажном доме на улице Тургенева, 49А загорелась квартира.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 3:05. Спасатели прибыли на место через 7 минут и установили, что в одна из квартир в многоэтажке загорелась на площади 60 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 3:41 пожар локализовали, в 4:12 огонь полностью потушили. Во время ликвидации возгорания в доме спасли 8 человек и эвакуировали 23 жильцов. В результате пожара пострадал человек.

В тушении пожара в многоэтажке на Тургенева приняли участие 26 человек и 8 единиц техники.

Читайте также: в Краснодаре загорелась чайхана, пламя охватило 200 кв. метров. Сообщение о возгорании в здании чайханы «Анор-Анор» на улице Путейской поступило в МЧС 7 июля в 14:11.