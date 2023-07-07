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В Краснодаре загорелась чайхана, пламя охватило 200 кв. метров. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-gorit-odnoetazhnoe-zdanie-na-ploshhadi-150-kv-metrov
Фото t.me/krd_tipich_ru

Сообщение о возгорании в здании чайханы «Анор-Анор» на улице Путейской поступило в МЧС 7 июля в 14:11.

На место прибыли подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и установили, что горит кровля одноэтажного здания. В 14:53 огонь локализовали на площади 200 кв. м. На месте работают 68 человек и 24 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре уточняется.

По словам очевидцев в соцсетях, горит здание, в котором находилась чайхана «Анор-Анор».

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