Двухэтажный дом площадью 200 кв. метров загорелся в Краснодаре. Видео
Происшествия
06.07.2023 12:13
Пожар произошел днем 6 июля на улице Новой. Видеозаписи с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
На кадрах видно, что огонь охватил весь второй этаж, из окон дома валит черный густой дым.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 11:31. Пожарные прибыли на место и установили, что горит двухэтажный жилой дом на площади 200 кв. м.
Пожар тушат 16 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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