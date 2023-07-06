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Двухэтажный дом площадью 200 кв. метров загорелся в Краснодаре. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuhetazhnyj-dom-ploshhadyu-200-kv-metrov-zagorelsya-v-krasnodare-video
Видео «Кубань 24»

Пожар произошел днем 6 июля на улице Новой. Видеозаписи с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, что огонь охватил весь второй этаж, из окон дома валит черный густой дым.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 11:31. Пожарные прибыли на место и установили, что горит двухэтажный жилой дом на площади 200 кв. м.

Пожар тушат 16 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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