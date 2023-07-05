В Краснодаре во время пожара из многоэтажки эвакуировали 16 человек

Сообщение о возгорании в квартире многоэтажного дома на улице Восточно-Кругликовской в ЖК «Панорама» поступило в МЧС 5 июля в 0:10.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что горят вещи в квартире на 14 этаже. В 0:31 огонь локализовали, в 0:39 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Во время пожара из дома эвакуировали 14 человек, спасли еще двоих. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 21 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: из ТЦ «Черноморского» в Новороссийске из-за пожара эвакуировали 100 человек.