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В Краснодаре во время пожара из многоэтажки эвакуировали 16 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vo-vremya-pozhara-iz-mnogoetazhki-evakuirovali-16-chelovek
В Краснодаре во время пожара из многоэтажки эвакуировали 16 человек
В Краснодаре во время пожара из многоэтажки эвакуировали 16 человек

Сообщение о возгорании в квартире многоэтажного дома на улице Восточно-Кругликовской в ЖК «Панорама» поступило в МЧС 5 июля в 0:10.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что горят вещи в квартире на 14 этаже. В 0:31 огонь локализовали, в 0:39 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Во время пожара из дома эвакуировали 14 человек, спасли еще двоих. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 21 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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