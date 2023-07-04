Из ТЦ «Черноморского» в Новороссийске из-за пожара эвакуировали 100 человек
Происшествия
04.07.2023 21:48
Возгорание в торговом центре «Черноморский» на набережной им. Адмирала Серебрякова произошло вечером 4 июля.
В 21:02 диспетчеру ПСГ поступила информация о пожаре. Спасатели прибыли на место через 8 минут и установили, что в цокольном помещении здания произошло возгорание площадью 20 кв. метров.
В 21:15 пожар локализовали, а в 21:23 полностью потушили. Из здания торгового центра эвакуировали 100 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
В ликвидации пожара на набережной приняли участие 7 человек и 2 единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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