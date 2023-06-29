ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали из-за сообщения о минировании
Происшествия
29.06.2023 20:36
Инцидент произошел вечером 29 июня.
По данным источника в правоохранительных органах республики, посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали в связи с поступившей информацией о минировании здания.
По словам очевидцев, к ТРЦ прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает ТАСС.
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