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ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали из-за сообщения о минировании

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trts-mega-adygeya-kuban-evakuirovali-iz-za-soobshheniya-o-minirovanii
ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали из-за сообщения о минировании
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел вечером 29 июня.

По данным источника в правоохранительных органах республики, посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали в связи с поступившей информацией о минировании здания.

По словам очевидцев, к ТРЦ прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает ТАСС.

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