ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали из-за сообщения о минировании

Инцидент произошел вечером 29 июня.

По данным источника в правоохранительных органах республики, посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали в связи с поступившей информацией о минировании здания.

По словам очевидцев, к ТРЦ прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает ТАСС.

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