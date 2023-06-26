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В Новороссийске за день «заминировали» 9 соцобъектов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-za-den-zaminirovali-9-sotsobektov
В Новороссийске за день «заминировали» 9 соцобъектов
Фото "Новороссийский рабочий"

Сообщения 26 июня поступали о минировании библиотеки, детских садов и школы в разных концах города.

Информация о наличии взрывчатых веществ не подтвердилась ни по одному из адресов. В городе-герое такие сообщения поступают регулярно, отметил начальник отдела гражданской защиты Игорь Васильев.

По его словам, в день поступало и по 40, и по 100 подобных звонков. Пик пришелся на конец 2022 года. Чаще всего звонки о минировании поступают из-за границы, пишет «Новороссийский рабочий».

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