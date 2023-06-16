Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре мужчина получил 3 года колонии за пьяную «шутку» о готовящемся взрыве магазина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-poluchil-3-goda-kolonii-za-pyanuyu-shutku-o-gotovyashhemsya-vzryve-magazina
В Краснодаре мужчина получил 3 года колонии за пьяную «шутку» о готовящемся взрыве магазина
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 17 апреля. Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Суд установил, что в тот вечер 31-летний местный житель после употребления алкогольных напитков позвонил на номер 112 и сообщил, что он готовится взорвать магазин «Корзинка» на Западном обходе.

Оператор серьезно воспринял эту информацию и передал ее в полицию. Прибывшие на место правоохранители проверили помещение магазина, но каких-либо взрывчатых веществ в нем не обнаружили.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он попросил суд вынести приговор без судебного разбирательства. Уголовное дело в отношении него рассматривали в особом порядке.

Прикубанский районный суд Краснодара назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года и 3 месяца. Он будет отбывать срок в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: угрожавшего взорвать жилой дом «телефонного террориста» будут судить в Краснодарском крае. Преступление произошло в Староминском районе.

Статьи
Что говорят звезды: знак зодиака Стрелец
Что говорят звезды: знак зодиака Стрелец
Гидраденит или болезнь Вернейля: что это, профилактика и лечение
Гидраденит или болезнь Вернейля: что это, профилактика и лечение
Модернизация трамвайной сети Краснодара: когда и как будут перекрывать движение
Модернизация трамвайной сети Краснодара: когда и как будут перекрывать движение
Майонез: польза и вред для организма
Майонез: польза и вред для организма
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 июня
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях