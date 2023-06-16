В Краснодаре мужчина получил 3 года колонии за пьяную «шутку» о готовящемся взрыве магазина

Преступление произошло 17 апреля. Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Суд установил, что в тот вечер 31-летний местный житель после употребления алкогольных напитков позвонил на номер 112 и сообщил, что он готовится взорвать магазин «Корзинка» на Западном обходе.

Оператор серьезно воспринял эту информацию и передал ее в полицию. Прибывшие на место правоохранители проверили помещение магазина, но каких-либо взрывчатых веществ в нем не обнаружили.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он попросил суд вынести приговор без судебного разбирательства. Уголовное дело в отношении него рассматривали в особом порядке.

Прикубанский районный суд Краснодара назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года и 3 месяца. Он будет отбывать срок в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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