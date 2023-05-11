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Угрожавшего взорвать жилой дом «телефонного террориста» будут судить в Краснодарском крае 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ugrozhavshego-vzorvat-zhiloj-dom-telefonnogo-terrorista-budut-sudit-v-krasnodarskom-krae
Угрожавшего взорвать жилой дом «телефонного террориста» будут судить в Краснодарском крае 
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Староминском районе. В мае расследование в отношении 46-летнего местного жителя завершили, дело передали в суд.

По данным следствия, мужчина был пьян и из хулиганских побуждений позвонил на телефон единой системы вызова экстренных оперативных служб. Он сообщил оператору о том, что в жилом доме в станице Канеловской произойдет взрыв.

По указанному злоумышленником адресу выехали сотрудники полиции и экстренных служб. Опасных предметов не нашли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

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