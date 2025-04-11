Задержавшийся почти на сутки самолет Сочи — Пхукет снова оказался в аэропорту

Рейс ZF-2967 вылетел на Пхукет из аэропорта Сочи в 18:18 11 апреля спустя почти сутки задержки.

Однако спустя час самолет вновь вернулся в аэропорт по технической причине. В связи с этим рейс выполнят на резервном воздушном судне, сейчас его готовят для вылета из Москвы в Сочи для последующего выполнения рейса на Пхукет.

На время ожидания самолета пассажиров разместят в гостинице, организацией занимаются представители AZUR air в Сочи.

«О времени вылета на резервном воздушном судне авиакомпания проинформирует дополнительно», — сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи имени Севастьянова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рейс ZF-2967 авиакомпании Azur Air, следующий из Сочи на остров Пхукет в Таиланде, был задержан почти на 20 часов в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Рейс из Сочи на остров Пхукет задержали почти на 20 часов. Туристы должны были покинуть аэропорт города-курорта еще накануне, в 21:30, но сначала рейс перенесли на 23:00, а затем на 01:30. Только спустя три часа им предоставили воду.