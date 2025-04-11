Рейс из Сочи на Пхукет задержали почти на 20 часов

Рейс ZF-2967 авиакомпании Azur Air, следующий из Сочи на остров Пхукет в Таиланде, был задержан почти на 20 часов в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

Самолет должен был вылететь из Сочи 10 апреля в 21:30. Сначала его перенесли на четыре часа по производственным причинам авиакомпании, а затем бессрочно из-за метеоусловий. Из-за задержки в аэропорту застряли около 400 пассажиров.

«Авиакомпания в свою очередь оказывает пассажирам все услуги, согласно ФАП №82: предоставление воды, питания, размещение в гостиницах», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Вылет на остров перенесли на 17:25 11 апреля. Рейс выполнит дополнительную посадку в Минеральных Водах для дозаправки. В связи с сильным попутным приземным ветром его вылет из аэропорта Сочи будет осуществлен с минимально допустимой коммерческой загрузкой воздушного судна для безопасности пассажиров.

Рейс ZF-2967 — единственный, который перенесли в аэропорту в ночь с 10 на 11 апреля. За ночь аэропорт принял 23 рейса на посадку и обслужил 20 на вылет.

Читайте также: между Сочи и Волгоградом возобновили регулярное прямое авиасообщение. Прямое авиасообщение между Сочи и Волгоградом открыла компания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар». Из Сочи самолет в Волгоград будет вылетать в среду в 20:05 и в субботу в 21:05, время в пути — около 2,5 часов.

Подпишись, здесь всегда интересно.