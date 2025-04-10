Между Сочи и Волгоградом возобновили регулярное прямое авиасообщение

Прямое авиасообщение между Сочи и Волгоградом открыла компания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар».

Из Сочи самолет в Волгоград будет вылетать в среду в 20:05 и в субботу в 21:05, время в пути — около 2,5 часов. Из Волгограда в Сочи рейсы будут по понедельникам и пятницам в 6:55.

Пассажиров первого рейса в Волгоград встретили праздничной атмосферой, а первый зарегистрировавшийся на рейс из Пятигорска уже получил памятные подарки в аэропорту, в том числе сертификат на посещение зала повышенного комфорта.

«Сообщение с городом-героем на Волге, стартовавшее в преддверии 80-летия Победы, станет хорошей возможностью для многих жителей юга страны прикоснуться к славной героической истории страны. Гостям стоит посетить Музей-заповедник «Сталинградская битва», Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и увидеть воочию грандиозную 85-метровую скульптуру «Родина-мать зовет!» и отдать дань памяти подвигу предков. В свою очередь, для жителей Волгограда станет доступнее отдых на черноморском побережье в летний сезон», — сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи имени Севастьянова.

Подробности о расписании и стоимости билетов можно узнать на официальных сайтах аэропорта, авиакомпании, а также у онлайн-агентов по продаже авиабилетов.

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