Nordwind возобновил прямые авиарейсы между Сочи и Орском

Прямое авиасообщение между Сочи и Орском 8 апреля открыла компания Nordwind Airlines.

Полеты будут выполнять два раза в неделю. Самолет из Сочи будет отправляться по вторникам в 17:45 по московскому времени и по субботам в 00:55. Время в пути составит 2 часа 55 минут. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Embraer 190.

Пассажиры возобновленного рейса получили памятные подарки, а самый первый пассажир — Евгений Коряев — сертификат в зал повышенного комфорта, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из Сочи запустят прямые авиарейсы в Братск. Прямое авиасообщение между Сочи и Братском с 1 июня откроет компания Nordstar.Полеты планируют выполнять один раз в неделю. Самолет из Сочи будет отправляться по воскресеньям в 19:25 по московскому времени. Время в пути составит 6 часов. Вылет из Братска — по понедельникам в 07:55 по местному времени. Время в пути — 6 часов 50 минут. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800.

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