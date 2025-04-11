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Рейс из Сочи на Пхукет вылетит вечером 11 апреля после задержки на сутки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rejs-iz-sochi-na-phuket-vyletit-vecherom-11-aprelya-posle-zaderzhki-na-sutki
Рейс из Сочи на Пхукет вылетит вечером 11 апреля после задержки на сутки
Видео канала «Кубань 24»

Рейс из Сочи на остров Пхукет задержали почти на 20 часов. Туристы должны были покинуть аэропорт города-курорта еще накануне, в 21:30, но сначала рейс перенесли на 23:00, а затем на 01:30. Только спустя три часа им предоставили воду.

Как объяснили представители авиакомпании, все дело в ремонте длинной взлетной полосы — с короткой лайнер якобы не может улететь из-за погодных условий.

В итоге, ночью посадку все же объявили, и около 350 пассажиров сели в самолет, чтобы взлететь с короткой полосы, но чуда не произошло. Около часа ожидания, и лайнер вернули на стоянку.

К 7:00 утра людям выдали справки, что вылет задерживается до 17:00 часов вечера, и всех желающих увезли в отель.

— Объявлений никаких нет, сообщений — нет. Бегаем, смотрим на табло, вдруг что-нибудь появится и исчезнет.

— В три ночи мы зашли в самолет уставшие. Сказали выходить из самолета, так как ветер попутный, взлететь не получается.

— Мне сообщили, что с самолетом технические неполадки. И говорили про порыв ветра.

Съемочной группе «Кубань 24» удалось получить официальный комментарий от аэропорта Сочи. Воздушная гавань в ночь на 11 апреля работала штатно.

«Вылет рейса ZF-2967 «Сочи — Пхукет» авиакомпании Azur Air был перенесен сначала на 4 часа по производственным причинам авиакомпании, затем — по метеоусловиям. В аэропорту Сочи в рамках подготовки к высокому летнему сезону проходят ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе № 1», — сообщает пресс-служба администрации аэропорта Сочи.

Авиакомпания также смогла дать только письменный комментарий. В нем она сообщила, что лайнер на Пхукет будет отправлен сегодня.

«Рейс будет выполнен с дополнительной посадкой в Минеральных Водах для дозаправки самолета топливом. Для обеспечения максимальной безопасности при взлете в условиях сильного попутного приземного ветра, вылет из Сочи планируется с минимально необходимой коммерческой загрузкой воздушного судна», — объясняет авиакомпания Azur Air.

Пассажиры рейса сообщили, что они уже прошли регистрацию и сейчас находятся в самолете, ждут вылета.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рейс ZF-2967 авиакомпании Azur Air, следующий из Сочи на остров Пхукет в Таиланде, был задержан почти на 20 часов в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

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