Рейс из Сочи на Пхукет вылетит вечером 11 апреля после задержки на сутки

Рейс из Сочи на остров Пхукет задержали почти на 20 часов. Туристы должны были покинуть аэропорт города-курорта еще накануне, в 21:30, но сначала рейс перенесли на 23:00, а затем на 01:30. Только спустя три часа им предоставили воду.

Как объяснили представители авиакомпании, все дело в ремонте длинной взлетной полосы — с короткой лайнер якобы не может улететь из-за погодных условий.

В итоге, ночью посадку все же объявили, и около 350 пассажиров сели в самолет, чтобы взлететь с короткой полосы, но чуда не произошло. Около часа ожидания, и лайнер вернули на стоянку.

К 7:00 утра людям выдали справки, что вылет задерживается до 17:00 часов вечера, и всех желающих увезли в отель.

— Объявлений никаких нет, сообщений — нет. Бегаем, смотрим на табло, вдруг что-нибудь появится и исчезнет. — В три ночи мы зашли в самолет уставшие. Сказали выходить из самолета, так как ветер попутный, взлететь не получается. — Мне сообщили, что с самолетом технические неполадки. И говорили про порыв ветра.

Съемочной группе «Кубань 24» удалось получить официальный комментарий от аэропорта Сочи. Воздушная гавань в ночь на 11 апреля работала штатно.

«Вылет рейса ZF-2967 «Сочи — Пхукет» авиакомпании Azur Air был перенесен сначала на 4 часа по производственным причинам авиакомпании, затем — по метеоусловиям. В аэропорту Сочи в рамках подготовки к высокому летнему сезону проходят ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе № 1», — сообщает пресс-служба администрации аэропорта Сочи.

Авиакомпания также смогла дать только письменный комментарий. В нем она сообщила, что лайнер на Пхукет будет отправлен сегодня.

«Рейс будет выполнен с дополнительной посадкой в Минеральных Водах для дозаправки самолета топливом. Для обеспечения максимальной безопасности при взлете в условиях сильного попутного приземного ветра, вылет из Сочи планируется с минимально необходимой коммерческой загрузкой воздушного судна», — объясняет авиакомпания Azur Air.

Пассажиры рейса сообщили, что они уже прошли регистрацию и сейчас находятся в самолете, ждут вылета.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рейс ZF-2967 авиакомпании Azur Air, следующий из Сочи на остров Пхукет в Таиланде, был задержан почти на 20 часов в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

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