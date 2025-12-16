Задержанный за диверсию в Новороссийске сообщил, что собирался поджечь поезд

Десять человек, совершавших диверсии из-за угроз спецслужб Украины, задержали сотрудники ФСБ России в пяти субъектах страны. Среди регионов, где проводились задержания, — Краснодарский край.

На Кубани спецслужбы задержали мужчину, который совершил теракт на подстанции в Новороссийске. На допросе он сообщил, что с ним связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и приказал поджечь трансформатор.

Для выполнения задания мужчина подготовил канистру с бензином, два молотка и монтировки. Также по заданию куратора он должен был поджигать поезда. Злоумышленник начал подготовку к поджогам, но в итоге их не осуществил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о теракте, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на допросах задержанные рассказали, что телефонные мошенники вынудили их оформить кредиты и перевести на счета от 300 тыс. до 1,6 млн рублей. После этого с ними связались мошенники, представляясь сотрудниками российских правоохранительных органов.

Кадры допроса пяти задержанных опубликовала ФСБ России. Фигуранты рассказали, что начали выполнять задания украинских спецслужб после того, как мошенники получили доступ к их личным данным, в том числе на «Госуслугах».

Подпишись, здесь всегда интересно.