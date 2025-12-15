Задержанные ФСБ россияне рассказали, как попались на уловки аферистов из Украины

Задержания подозреваемых в совершении диверсий и терактов под давлением спецслужб Украины прошли в Краснодарском крае, Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях.

Всего задержаны 10 человек. Кадры допроса пяти из них опубликовала ФСБ России. Участники видеозаписи рассказали, что начали выполнять задания украинских спецслужб после того, как мошенники получили доступ к их личным данным, в том числе на «Госуслугах».

По словам одного из задержанных мужчин, поджечь подстанцию его заставили после звонка из Центробанка РФ. Звонившие сообщили, что взялись за его «дело» после того, как кто-то взломал «Госуслуги» мужчины. Код для входа на сервис мужчина сообщил мошенникам сам.

«Заставил меня, чтоб я налила бензин в ведро, зажигалку взяла, чтоб пошла я и машину подожгла», — призналась пожилая женщина, которую мошенники контролировали по видеосвязи.

Другого задержанного, мужчину средних лет, представители спецслужб Украины заставили изготовить коктейль Молотова.

«Надо было создать коктейль Молотова, купить комплектующие для него, сделать его и поджечь полицейский автомобиль», — сообщил сотрудникам ФСБ мужчина.

Еще один мужчина рассказал, что облил электрощит зажигательной смесью и поджог.

На уловки мошенников из Украины попался и молодой человек. Аферисты также получили доступ к его «Госуслугам».

«Со мной связались люди, которые представились как сотрудники МТС, попросили назвать код, который пришел мне. Я по своей неосторожности назвал код, после чего они получили доступ к моим данным на «Госуслугах»», — рассказал парень.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на допросах задержанные рассказали, что телефонные мошенники вынудили их оформить кредиты и перевести на счета от 300 тыс. до 1,6 млн рублей. После этого с ними связались мошенники, представляясь сотрудниками российских правоохранительных органов.

Аферисты угрожали привлечением к уголовной ответственности за финансирование Украины. Шантажом они склоняли граждан совершать диверсии, чтобы проверить антитеррористическую защищенность объектов.

Подпишись, здесь всегда интересно.