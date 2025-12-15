ФСБ задержала 10 россиян, совершавших диверсии из-за угроз спецслужб Украины

В пяти регионах РФ, в том числе и в Краснодарском крае, прошли задержания россиян, устраивавших диверсии и теракты под давлением спецслужб Украины. Всего были задержаны 10 человек.

Задержания прошли в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Злоумышленники по заданиям украинских спецслужб поджигали служебные автомобили правоохранительных органов, нарушали работу объектов энергетики и транспорта.

На допросах задержанные рассказали, что телефонные мошенники вынудили их оформить кредиты и перевести на счета от 300 тыс. до 1,6 млн рублей. После этого с ними связались мошенники, представляясь сотрудниками российских правоохранительных органов. Они угрожали привлечением к уголовной ответственности за финансирование Украины. Шантажом они склоняли граждан совершать диверсии, чтобы проверить антитеррористическую защищенность объектов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

