В Анапе отдыхающей грозит до 5 лет колонии за ложное сообщение о теракте

В одном из отелей Анапы 28-летняя жительница Адыгеи сообщила, что в ее рюкзаке находится взрывное устройство, которое она хочет привести в действие.

По данным следствия, это произошло в ноябре 2024 года. Сотрудники полиции и экстренных служб немедленно прибыли в отель. При проверке информация не подтвердилась: предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружили. Женщина пояснила, что хотела проверить работу спецслужб и сотрудников полиции. В отношении приезжей возбудили уголовное дело.

Следственным отделом ОМВД России по Анапе завершено расследование. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в Официальном новостном канале Отдела МВД России по Анапе.

