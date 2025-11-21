ФСБ задержала украинца, готовившего теракт на железной дороге в Краснодаре

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили теракт в Краснодаре, который планировали украинские спецслужбы.

Подготовить теракт должен был гражданин Украины, проживающий на Кубани. Он был завербован сотрудником службы безопасности Украины через запрещенную соцсеть. И получил задание — устроить взрыв на железной дороге с помощью самодельного взрывного устройства, чтобы сорвать график перевозки военной техники и вооружений в зону специальной военной операции.

Сотрудники краевого УФСБ задержали злоумышленника. В его телефоне нашли переписку с куратором. Самодельное взрывное устройство он хранил в тайнике.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

