Россиянка получила 14 лет колонии за передачу ВСУ данных о ПВО в Новороссийске

Приговор в отношении 44-летней женщины вынес Краснодарский краевой суд.

Установлено, что в январе 2024 года гражданка России из политических и идеологических убеждений собирала и передавала сведения о работе и месторасположении средств противовоздушной обороны и радиотехнических войск Минобороны РФ в Новороссийске. Сведения она отправляла знакомой из Украины, отец которой, являясь военнослужащим ВСУ, использовал их против безопасности Российской Федерации.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Суд признал ее виновной и назначил 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде 2 лет ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

