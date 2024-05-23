Задержан офицер департамента госзаказа Минобороны РФ Владимир Вертелецкий

Начальнику управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

По версии следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. Ущерб государству от его действий превысил 70 млн рублей.

По ходатайству следствия суд избрал Вертелецкому меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вертелецкий из департамента по обеспечению государственного оборонного заказа стал уже пятым задержанным за последний месяц из структур Минобороны. Так, 23 апреля СК сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова по делу о взятке. Генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова 14 мая задержали по подозрению во взятке.

Замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина подозревают во взятке в 36 млн рублей, а экс-командующего 58 армией ВС РФ Попова подозревают в хищении на 130 млн рублей.