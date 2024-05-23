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Задержан офицер департамента госзаказа Минобороны РФ Владимир Вертелецкий

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaderzhan-ofitser-departamenta-goszakaza-minoborony-rf-vladimir-verteletskij
Задержан офицер департамента госзаказа Минобороны РФ Владимир Вертелецкий
Задержан офицер департамента госзаказа Минобороны РФ Владимир Вертелецкий

Начальнику управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

По версии следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. Ущерб государству от его действий превысил 70 млн рублей.

По ходатайству следствия суд избрал Вертелецкому меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вертелецкий из департамента по обеспечению государственного оборонного заказа стал уже пятым задержанным за последний месяц из структур Минобороны. Так, 23 апреля СК сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова по делу о взятке. Генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова 14 мая задержали по подозрению во взятке.

Замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина подозревают во взятке в 36 млн рублей, а экс-командующего 58 армией ВС РФ Попова подозревают в хищении на 130 млн рублей.

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