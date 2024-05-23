Экс-командующего 58 армией ВС РФ Попова подозревают в хищении на 130 млн рублей

СК России 23 мая сообщил подробности уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Вооруженных Сил России генерал-майора Ивана Попова.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

«Похищенные материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

В ведомстве уточнили, что Главное военное следственное управление СК России направило в суд ходатайство об изменении меры пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест. Решение о переводе генерал-майора из СИЗО под домашний арест принято следствием с учетом характеристики Ивана Попова и других обстоятельств, установленных во время следствия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании и аресте бывшего командующего 58-й армией Вооруженных Сил России генерал-майора Ивана Попова стало известно 21 мая. Источник в правоохранительных органах уточнил, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По ходатайству следователя Попова заключили под стражу. Дело находится в 235-м гарнизонном военном суде. Расследованием занимается Главное военное следственное управление СК России.