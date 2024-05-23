СК: замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина подозревают во взятке в 36 млн рублей

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ ВС генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан по подозрению в получении взятки от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта».

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Вадим Шамарин получил взятку от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» и главного бухгалтера этого же общества в размере 36 млн рублей. Взятку передали за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и общее покровительство. Полученными деньгами Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Главное военное следственное управление СК РФ завело в отношении генерал-лейтенанта уголовное дело.

Лица, передавшие взятку, тоже привлекаются к уголовной ответственности. Они уже находятся под стражей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ ВС генерал-лейтенанта Вадима Шамарина 22 мая суд заключил под стражу на два месяца. Мера пресечения может быть обжалована адвокатом. Шамарину грозит 15 лет лишения свободы со штрафом в стократном размере от суммы взятки.