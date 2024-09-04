Задержали еще четырех иностранцев, жестоко избивших аниматоров в Анапе

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о конфликте поступило в полицию около 3:00 3 сентября. По словам очевидцев, приезжие мужчины хотели познакомиться с девушкой, которая была в компании своего молодого человека и его друга. Девушка отказалась знакомиться, это не понравилось незнакомцам. Они сильно избили парней, девушка, по словам очевидцев, тоже пострадала. Кроме того, у нее отобрали телефон. По поручению руководителя краевого СУ СКР возбудили уголовное дело о хулиганстве. Накануне полицейские задержали на улице и доставили в отдел одно из подозреваемых.