Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Собакам, как и людям, массаж требуется в 90% случаев, потому что у животных тоже есть мышцы, которые требуют разработки. Об этом в эфире телеканала «Кубань 24» рассказала ветеринар-физиолог, специалист по физическому здоровью собак Татьяна Телелюхина.
Специалист отметила, что заботиться о мышечной системе питомцев — это заботиться об их здоровье. Кроме того, массаж — это профилактика многих заболеваний опорно-двигательного и мышечно-связочного аппаратов животного.
При этом «разминать» собаку собственными силами нельзя. Вы можете только навредить.
— Самостоятельно делать массаж собакам нельзя — хозяин просто не сможет сделать хороший профессиональный массаж, потому что этому обучаются, причем довольно долго — три года. Необходимо знать всю физиологию конкретно собаки — у разных видов животных мускулатура отличается.
Желательно делать массаж всем собакам, даже здоровым. Начинать стоит с двух месяцев. Тем более, у щенков бывают родовые травмы, в том числе мышечные.
— Вправлять собакам ничего нельзя: они не могут дать обратную связь, ее можно ощутить только руками. Обычный массажист не сможет сделать массаж собаке, в том числе потому, что нужно изучать психологию животных.
Приглашать массажиста для собаки лучше на дом — так животным гораздо проще. Особенно это касается тревожных или агрессивных с чужими псов.
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