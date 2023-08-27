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Заброшенные здания сносят за Цветочными часами в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabroshennye-zdaniya-snosyat-za-tsvetochnymi-chasami-v-krasnodare
Заброшенные здания сносят за Цветочными часами в Краснодаре
Фото телеканала «Краснодар»

Пять зданий на пересечении улиц Красной и Гаврилова уже снесли, для расчистки задействовали 7 единиц техники.

Освободившуюся территорию площадью 324 кв. м в ближайшее время приведут в порядок.

«Сейчас сложно вообразить, что было на этом месте раньше. Все стены разрисованы, окна разбиты. Мы понимаем, что объекты находятся в центре города, поэтому сносим очень аккуратно, чтобы не задеть близлежащие строения», — отметил директор департамента строительства Иван Горобец.

Все здания отключили от инженерных сетей, там сняли кровлю. После демонтажа вывезут весь строительный мусор и расчистят территорию, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара Евгений Наумов назвал кошмаром заброшенный рынок за Цветочными часами на пересечении улиц Гаврилова и Красной и поручил навести там порядок.

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