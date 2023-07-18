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Наумов: скоро наведем порядок за Цветочными часами на пересечении улиц Гаврилова и Красной

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/naumov-skoro-navedem-poryadok-za-tsvetochnymi-chasami-na-peresechenii-ulits-gavrilova-i-krasnoj
Наумов: скоро наведем порядок за Цветочными часами на пересечении улиц Гаврилова и Красной
Фото t.me/emnaumov

Об этом 18 июля сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

По словам главы краевой столицы, сейчас на объектах выполняется демонтаж кровли, а также отключение инженерных сетей. К сносу заброшенных зданий приступят до конца недели.

«Их снесем, наведем порядок на территории и дадим ей вторую жизнь. Уверен, новый сквер получится уютным и будет пользоваться популярностью у жителей и гостей города», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кошмаром назвал заброшенный рынок за Цветочными часами мэр Краснодара. Глава Краснодара Евгений Наумов утром 5 июля посетил Цветочные часы, которые находятся на пересечении улиц Гаврилова и Красной. Глава кубанской столицы добавил, что «жуткие» торговые ларьки уберут с этой территории. После этого проведут благоустройство.

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