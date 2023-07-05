Кошмаром назвал заброшенный рынок за Цветочными часами мэр Краснодара

Глава Краснодара Евгений Наумов утром 5 июля посетил Цветочные часы, которые находятся на улице Гаврилова и Красной.

Также мэр города осмотрел территорию и заброшенные объекты торговли, которые находятся за часами.

«Это кошмар. Такого в Краснодаре не должно быть и не будет. Это муниципальная земля, и использовать ее будем с пользой для горожан. Проработаем вопрос создания здесь сквера, который городские службы будут содержать в надлежащем санитарном состоянии. Для начала освободим территорию от жутких павильонов. А дальше будем создавать здесь уютную и благоустроенную территорию», — написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

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