Забота о пожилых: общие правила питания для пенсионеров после 80 лет

Правильное питание важно в любом возрасте, а в раннем детстве и глубоком зрелом возрасте — особенно. Это ключевой фактор поддержания качества жизни для младенцев и стариков. Для их активности, хорошего самочувствия и бодрого настроения.

У подрастающего поколения особых проблем с питанием нет. Что родители дадут, то дети и едят. Старики же — сами себе хозяева, сами себе диетологи. Это порой преподносит неприятные сюрпризы. Пожилые люди, как-то «забывают», что питаться им нужно с учетом возрастных изменений организма.

Основные принципы питания после 80 лет

Главная цель не съесть что-нибудь вкусненькое (хотя это желание отменять не нужно), а обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. И это задача первоочередная. Калорийные потребности снижаются, потребность в витаминах, минералах и белке растет. И, это нужно учитывать.

Белок для профилактики саркопении

Саркопения — возрастная потеря мышечной массы неизбежна. Для ее предотвращения, или хотя бы купирования, жизненно необходим белок. Его источники традиционные — курица, индейка, яйца, творог, мягкие сыры. Бобовые тоже отменять нельзя, но те же нут и чечевицу лучше есть в виде пюре.

Два-три раза в неделю рекомендуется есть рыбу. Мясо и птицу лучше готовить на пару, запекать или тушить. Делать котлеты, суфле, запеканки. Если хочется супчика — пусть это будет суп-пюре. Вообще вся пища должна быть мягкой.

Контроль потребления жидкости

С возрастом чувство жажды притупляется. Сильно возрастает риск обезвоживания. Для его профилактики пожилой человек должен выпивать 1,5-2 литра жидкости в день. В эту норму входят чистая вода, морсы, компоты без сахара.

Травяные настои, крепкий чай и кофе необходимо ограничить. Они обладают мочегонным эффектом, а после 80-ти это не совсем то, что нужно. Чтобы пожилой человек не забывал пить — держите бутылку или кружку с водой на видном месте.

Легкость усвоения и правильная консистенция

Приходится смириться с тем, что после 80-ти у человека возможно будут наблюдаться проблемы с зубами или жеванием. Желудочно-кишечный тракт тоже становится более чувствительным, чем в молодости. Поэтому в приоритете должны быть такие способы готовки, как варка, тушение, приготовление на пару, запекание.

Консистенция пищи не должна быть сухой. Протертые супы, суфле, пюре, разваренные каши, муссы — все это сгладит проблемы с жевательным процессом и поможет легкому усвоению пищи.

Клетчатка для нормального пищеварения

Частая проблема в пожилом возрасте — это запоры. Прием слабительных — это то еще «развлечение». Лучше быть предусмотрительным и включить в рацион достаточное количество продуктов богатых клетчаткой. Ничего экзотического не нужно. Все привычное и обычное. Овощи — кабачки, тыква, цветная капуста, морковь. Фрукты — яблоки, груши, бананы, персики. Крупы — овсянка, гречка, рис. Главное заставить пенсионера не пренебрегать ими, так, как овощи и фрукты лучше запекать или тушить, а наш старик «такое не любит». Да, возможно человек к такому не привык, но они так легче усваиваются.

Профилактика остеопороза и переломов

Укрепление костей в старости может показаться чем-то не нужным или невозможным. Но это суровая необходимость. Кальций вымывается из костей, они становятся хрупкими и буквально просят о помощи. Поэтому не забываем о молочных продуктах. Творог, йогурт, кефир, мягкие сыры пойдут на пользу. Если в организме недостаточно витамина D, а жирная рыба, яичный желток и прочие продукты уже не спасают — обязательно проконсультируйтесь с врачом. Возможно он назначит фармацевтические препараты и пищевые добавки.

Поддержка сердца и сосудов

На помощь сердечно-сосудистой системе, которая, как правило, в этом возрасте в той или иной степени изношена, придут полезные жиры и Омега-3.

Добавляйте в салаты растительные масла. Рыба, авокадо и орехи уже есть в рационе, но не лишним будет о них напомнить. Масло нельзя нагревать, а орехи лучше употреблять в молотом виде даже если нет проблем с жеванием. А, вот тугоплавкие жиры, сало, жирное мясо если не получится исключить совсем, то нужно существенно ограничить.

Контроль соли и сахара

При готовке используйте минимум соли. Она способствует повышению артериального давления и появлению отеков. Лучше заменить ее травами (укроп, петрушка, базилик) и специями.

Чистый сахар — коварнейший враг. Если сильно хочется сладенького, то конфеты и выпечку замените фруктами и ягодами.

Исключить или ограничить

О свинине, баранине, жареных котлетах, вообще о жирном и жареном мясе, вместе с копченостями и колбасами лучше забыть. В конце концов за 80 лет всего этого добра было съедено немало. Сдобную выпечку и белый хлеб лучше заменить на цельнозерновые изделия или хлебцы. Алкоголь допустим, но только в очень малых дозах и только если доктор разрешит!

Что у нас в меню?

Примерное меню на день может выглядеть так:

Завтрак: Полужидкая овсянка на воде или молоке, с кусочком сливочного масла. Тертое или запеченное яблоко. Некрепкий чай.

Второй завтрак: Творожный сырок, или мягкий творог со сметаной. Или еще что-нибудь творожное — запеканка или суфле. Отвар шиповника.

Обед: Суп-пюре. Из тыквы, картофеля или цветной капусты. Рыбная котлета на пару. Гречка или картофельное пюре на гарнир. Компот из сухофруктов.

Полдник: Банан или банановый мусс. Вместо бананов может быть запеченное яблоко. Йогурт или кефир.

Ужин: Куриное суфле, котлета или омлет. Все это приготовлено на пару. Салат из мелко натертой отварной моркови или свеклы с растительным маслом.

Сонник: На ночь можно выпить стакан кефира или простокваши.

Важные советы

Питание должно быть дробным — так пища лучше усваивается. Пусть лучше будет 5-6 небольших приемов пищи в день, чем 2-3 больших и сытных. Старайтесь соблюдать режим и принимать пищу в одно и то же время.

Следите за температурой еды. Она не должна быть слишком горячей, но и холодную есть не нужно.

Самое главное

Все эти рекомендации — общие. Универсальных правил и рецептов не существует.

У человека после 80-ти могут быть свои хронические заболевания. У одного — диабет, у другого — проблемы с почками, у третьего — сердечная недостаточность. А у кого-то все это вместе и сразу.

Любая диета требуют индивидуальной корректировки с учетом всевозможных особенностей и нюансов. Для составления оптимального рациона обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом или гериатром.

Читать также:

Питание после 50 лет: продукты, продлевающие жизнь