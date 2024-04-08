За неделю в Краснодаре эвакуировали 121 автомобиль

В столице Кубани с 1 апреля начали работать 11 эвакуаторов. Они забирают автомобили, припаркованные в неположенных местах.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара Андрея Белугина, за неделю из-за нарушения ПДД эвакуировали 121 автомобиль.

«Мы долго шли к возвращению эвакуаторов. Без них порядок на дорогах, к сожалению, навести невозможно. Результаты за неделю действительно хорошие», — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Эвакуированный машины отвозят на спецстоянку на улице Суворова, 3. Час хранения автомобиля стоит 69,63 рублей. Еще 3 тыс. 825 рублей нарушителям придется заплатить за перевозку машины эвакуатором. Если водитель успел подойди к эвакуатору до отъезда, то ему надо будет оплатить только стоимость погрузки и разгрузки — 1 тыс. 277 рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мэрии Краснодара автомобилистам рассказали, где искать свою машину, как ее забрать, сколько придется заплатить за неправильную парковку. За первые два дня эвакуаторы увезли 57 автомобилей нарушителей правил парковки.