За два дня в Краснодаре эвакуировали 57 автомобилей

В столице Кубани с 1 апреля начали работать 11 эвакуаторов. Они будут забирать автомобили, припаркованные в неположенных местах.

Задержанные автомобили доставляют на специальную парковку на улице Суворова эвакуаторы муниципальной службы.

«По результатам работы за вторые сутки сотрудники Госавтоинспекции краевого центра совместно с муниципальной службой эвакуации эвакуировали 38 транспортных средств, оставленных на проезжей части с нарушением правил дорожного движения. Всего по итогам первых двух дней эвакуировано 57 автомобилей», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.