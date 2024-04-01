В мэрии Краснодара рассказали, как будут работать эвакуаторы

В краевом центре с 1 апреля начали работать 11 эвакуаторов.

Автомобилистам рассказали, где искать свою машину, как ее забрать, сколько придется заплатить за неправильную парковку.

Эвакуаторы будут забирать автомобили, припаркованные в неположенных местах. Для их временного хранения спецстоянку организовали на улице Суворова, 3. Она рассчитана на 88 парковочных мест.

Тариф на перемещение одного транспортного средства категории М, А и В с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн — 3 тыс. 825 рублей, за погрузку и разгрузку придется заплатить еще 1 тыс. 277 рублей.

Стоимость перемещения транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т — 9 тыс. 837 рублей, еще 3 тыс. 333 рубля — погрузка и разгрузка.

Хранение задержанных транспортных средств категорий М и А — 34,67 рубля в час, В и D с разрешенной максимальной массой до 3,5 т — 69,63 рубля в час. Автомобили категории D массой больше 3,5 т, а также категории С и Е будут храниться за 139,25 рубля в час, негабаритные транспортные средства — 211,85 рубля в час.

Узнать, как забрать автомобиль, можно по номерам 8-939-864-40-01, 8-861-991-40-01 и 8-861-991-40-21, сообщает МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 апреля в Краснодаре снова начали работать эвакуаторы.