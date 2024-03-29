С 1 апреля в Краснодаре снова начнут работать эвакуаторы

Сотрудники Госавтоинспекции в краевой столице начнут принимать новые меры против нарушителей правил дорожного движения, неправильно припарковавших свои автомобили.

Теперь машины, оставленные на проезжей части с нарушением, будут задерживать и эвакуировать на специальные стоянки, расположенные в центре города — на улице Суворова, 3/2, 3/3 и 3/4.

«С 1 апреля 2024 года на территории Краснодара возобновляется процедура перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки», — рассказал начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Доставлять на спецстоянку задержанные автомобили будут при помощи эвакуаторов муниципальной службы.

Эвакуаторы прекратили работать на улицах Краснодара осенью 2020 года. После этого власти региона и города неоднократно высказывались за возобновление работы эвакуаторов.

Читайте также: до конца 2024 года на муниципальных парковках Краснодара появится 1 тыс. новых мест. Сейчас платные городские парковки краевой столицы рассчитаны на 9 тыс. 480 мест.