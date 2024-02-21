До конца года на муниципальных парковках Краснодара появится 1 тыс. новых мест
Общество
21.02.2024 17:28
Сейчас платные городские парковки краевой столицы рассчитаны на 9 тыс. 480 мест. К концу текущего года их количество будет не менее 10,5 тыс. мест.
«В этом году планируем ввести в эксплуатацию порядка тысячи новых платных парковочных мест», — сообщает департамент транспорта Краснодара в Telegram.
Кроме того, специалисты городского дептранса уделяют особое вниманию контролю за оплатой муниципальных парковок. К владельцам автомобилей, скрывающих свои номера, принимают необходимые меры.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на платных городских парковках Краснодара активно ведут работы по модернизации. Обновлять системы въезда и выезда начали еще в прошлом году.