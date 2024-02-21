До конца года на муниципальных парковках Краснодара появится 1 тыс. новых мест

Сейчас платные городские парковки краевой столицы рассчитаны на 9 тыс. 480 мест. К концу текущего года их количество будет не менее 10,5 тыс. мест.

«В этом году планируем ввести в эксплуатацию порядка тысячи новых платных парковочных мест», — сообщает департамент транспорта Краснодара в Telegram.

Кроме того, специалисты городского дептранса уделяют особое вниманию контролю за оплатой муниципальных парковок. К владельцам автомобилей, скрывающих свои номера, принимают необходимые меры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на платных городских парковках Краснодара активно ведут работы по модернизации. Обновлять системы въезда и выезда начали еще в прошлом году.