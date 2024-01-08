Муниципальные парковки Краснодара увеличат на 2 тыс. машиномест
Общество
08.01.2024 15:26
На платных городских парковках активно ведут работы по модернизации. Обновлять системы въезда и выезда начали еще в прошлом году.
Паркоматы и шлагбаумы заменили уже на восьми муниципальных парковках, расположенных на улицах:
- Красных Партизан, 4, 4/5, 6, 6/2;
- Постовой, 18;
- Ставропольской, 100;
- Зиповской;
- Привокзальной площади.
«В первом полугодии 2024 года стартуют и работы по увеличению количества машиномест на платных муниципальных парковках минимум на 2 тыс», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.
Он уточнил, что сейчас платные парковки краевой столицы готовы вместить более 9,4 тыс. автомобилей.
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