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Муниципальные парковки Краснодара увеличат на 2 тыс. машиномест

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/munitsipalnye-parkovki-krasnodara-uvelichat-na-2-tys-mashinomest
Муниципальные парковки Краснодара увеличат на 2 тыс. машиномест
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На платных городских парковках активно ведут работы по модернизации. Обновлять системы въезда и выезда начали еще в прошлом году.

Паркоматы и шлагбаумы заменили уже на восьми муниципальных парковках, расположенных на улицах:

  • Красных Партизан, 4, 4/5, 6, 6/2;
  • Постовой, 18;
  • Ставропольской, 100;
  • Зиповской;
  • Привокзальной площади.

«В первом полугодии 2024 года стартуют и работы по увеличению количества машиномест на платных муниципальных парковках минимум на 2 тыс», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он уточнил, что сейчас платные парковки краевой столицы готовы вместить более 9,4 тыс. автомобилей.

Читайте также: парковку автомобилей запретят напротив дома № 154 на улице Таманской в Краснодаре. Новые правила начнут действовать с 9 января 2024 года.

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