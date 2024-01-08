Муниципальные парковки Краснодара увеличат на 2 тыс. машиномест

На платных городских парковках активно ведут работы по модернизации. Обновлять системы въезда и выезда начали еще в прошлом году.

Паркоматы и шлагбаумы заменили уже на восьми муниципальных парковках, расположенных на улицах:

Красных Партизан, 4, 4/5, 6, 6/2;

Постовой, 18;

Ставропольской, 100;

Зиповской;

Привокзальной площади.

«В первом полугодии 2024 года стартуют и работы по увеличению количества машиномест на платных муниципальных парковках минимум на 2 тыс», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он уточнил, что сейчас платные парковки краевой столицы готовы вместить более 9,4 тыс. автомобилей.

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