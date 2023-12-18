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Парковку запретят напротив дома № 154 на улице Таманской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/parkovku-zapretyat-naprotiv-doma-154-na-ulitse-tamanskoj-v-krasnodare
Парковку запретят напротив дома № 154 на улице Таманской в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Соответствующие дорожные знаки установят около здания. Запрет парковки и остановки автомобилей начнет действовать 9 января 2024 года.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что припаркованные на проезжей части машины создают препятствия для других автомобилистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: с начала года более полумиллиарда рублей заплатили за парковку жители Краснодара.

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