Парковку запретят напротив дома № 154 на улице Таманской в Краснодаре

Соответствующие дорожные знаки установят около здания. Запрет парковки и остановки автомобилей начнет действовать 9 января 2024 года.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что припаркованные на проезжей части машины создают препятствия для других автомобилистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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