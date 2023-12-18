Парковку запретят напротив дома № 154 на улице Таманской в Краснодаре
Общество
18.12.2023 13:42
Соответствующие дорожные знаки установят около здания. Запрет парковки и остановки автомобилей начнет действовать 9 января 2024 года.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что припаркованные на проезжей части машины создают препятствия для других автомобилистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: с начала года более полумиллиарда рублей заплатили за парковку жители Краснодара.