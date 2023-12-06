С начала года более полумиллиарда рублей заплатили за парковку жители Краснодара

От оплаты муниципальных парковок Дорожный фонд краевой столицы получил в текущем году порядка 507 млн рублей.

При этом за стоянку на муниципальных парковках горожане заплатили 181 млн рублей. Сумма штрафов за неоплату парковки составила 326,3 млн рублей.

В ноябре жители Краснодара оплатили свыше 18 млн рублей за стоянку. При этом сумма штрафов составила 33,4 млн рублей.

Все полученные от муниципальных парковок средства поступают в муниципальный Дорожный фонд. Их направляют на модернизацию транспортной инфраструктуры города.

«В Краснодаре обустроено 248 муниципальных платных парковок вместимостью 9 тыс. 480 машиномест. По этому показателю мы занимаем второе место в стране, сразу после Москвы. Прошу жителей и гостей города добросовестно относиться к оплате парковочных мест. Гораздо выгоднее заплатить сразу, чем потом погашать штраф», — цитирует главу департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина пресс-служба мэрии Краснодара.

Оплатить услугу парковки можно через сайт оператора ООО «Городские парковки» с помощью мобильного приложения «Парковки Краснодара». Также внести оплату можно в Сбербанк-онлайн при помощи QR-кода на паркомате и в ближайшем банкомате Сбербанка с помощью банковской карты. Такая возможность доступна на необорудованных шлагбаумами парковках открытого типа.

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