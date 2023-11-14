Краснодар вошел в топ-5 городов по развитию платных парковок

При составлении рейтинга учитывали физическую и финансовую доступность, удобство, эффективность и устойчивое развитие.

В этом году в рейтинг вошли 24 города с действующими платными парковками. Первое место заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Белгород, четвертое — Казань. Краснодар расположился на пятом месте — у него оценка по всем показателям сохранилась на уровне прошлого года.

Также в рейтинг вошли Тюмень, Калуга, Новороссийск, Владивосток, Рязань, Воронеж, Нижний Новгород, Чебоксары, Ижевск, Пермь, Ставрополь, Тверь, Екатеринбург, Новосибирск, Севастополь, Ростов-на-Дону, Тула и Красноярск.

Всего в краевом центре обустроено 9 тыс. 257 мест на 239 парковках, 5 зон паркования с дифференцированным тарифом оплаты. Стоимость одного часа парковки составляет от 30 до 100 рублей. С помощью мобильного телефона парковку оплачивают 90% пользователей. За день в среднем на платных стоянках находятся 6,9 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба «Дорнадзор».

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