На 2 тыс. планируют увеличить количество мест на платных парковках в Краснодаре

Глава краевой столицы Евгений Наумов 3 ноября провел рабочую встречу в диспетчерском центре по эксплуатации муниципальных платных парковок.

По его словам, Краснодар занимает второе место после Москвы как крупнейшее пространство по количеству платных парковочных мест в России.

«Благодаря мобильному приложению «Парковки Краснодара» возможность беспрепятственной оплаты есть у всех. Обсудили вопросы по модернизации проекта. Планируем увеличить количество машиномест к 2025 году как минимум на 2 тыс.», — написал Евгений Наумов в Telegram.

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