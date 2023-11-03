Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На 2 тыс. планируют увеличить количество мест на платных парковках в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-2-tys-planiruyut-uvelichit-kolichestvo-mest-na-platnyh-parkovkah-v-krasnodare
На 2 тыс. планируют увеличить количество мест на платных парковках в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Глава краевой столицы Евгений Наумов 3 ноября провел рабочую встречу в диспетчерском центре по эксплуатации муниципальных платных парковок.

По его словам, Краснодар занимает второе место после Москвы как крупнейшее пространство по количеству платных парковочных мест в России.

«Благодаря мобильному приложению «Парковки Краснодара» возможность беспрепятственной оплаты есть у всех. Обсудили вопросы по модернизации проекта. Планируем увеличить количество машиномест к 2025 году как минимум на 2 тыс.», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Читайте также: муниципальные парковки в Краснодаре теперь можно оплатить через приложение банка.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях