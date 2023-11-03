На 2 тыс. планируют увеличить количество мест на платных парковках в Краснодаре
Общество
03.11.2023 15:42
Глава краевой столицы Евгений Наумов 3 ноября провел рабочую встречу в диспетчерском центре по эксплуатации муниципальных платных парковок.
По его словам, Краснодар занимает второе место после Москвы как крупнейшее пространство по количеству платных парковочных мест в России.
«Благодаря мобильному приложению «Парковки Краснодара» возможность беспрепятственной оплаты есть у всех. Обсудили вопросы по модернизации проекта. Планируем увеличить количество машиномест к 2025 году как минимум на 2 тыс.», — написал Евгений Наумов в Telegram.
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