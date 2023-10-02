Муниципальные парковки в Краснодаре теперь можно оплатить через приложение банка

Городской департамент транспорта запустил новый способ оплаты парковок. Теперь это можно сделать с помощью QR-кода на паркомате.

Теперь оплатить парковку, не оборудованные шлагбаумами, можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или в ближайшем банкомате с помощью карты.

В краевой столице обустроили более 1,6 тыс. парковок и только 20% из них платные. При этом все муниципальные парковки доступны бесплатно для многодетных семей, героев Труда и автомобилей спецсвязи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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