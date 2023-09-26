На пяти городских парковках Краснодара установили систему распознавания номеров

Также на пяти муниципальных парковках заменили кабельные трассы, шлагбаумы, обновили въездные и выездные стойки.

Обновили парковки на улицах: Зиповская (около Первомайского районного суда); Ставропольская, 100; Постовая, 18; Красных Партизан, 6\2 и 6\5. На парковках установили систему распознавания номеров. С ее помощью можно оказывать льготные услуги для отдельных категорий граждан, а также исключить возможность мошенничества с парковочными картами.

До конца года парковки модернизируют на четной стороне улицы Красных Партизан около домов № 4/5 и № 6, а также у Привокзальной площади «Краснодар-1», сообщает пресс-служба мэрии.

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