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В Сочи с 15 октября появятся платные городские парковки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-15-oktyabrya-poyavyatsya-platnye-gorodskie-parkovki
В Сочи с 15 октября появятся платные городские парковки
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мэрия курорта создаст платные парковки в Центральном и Адлерском районах для борьбы с пробками.

На первом этапе проекта платные муниципальные парковки создадут на улицах:

  • Войкова;
  • Кооперативной;
  • Несербской;
  • Гагринской;
  • Конституции СССР;
  • Кирова;
  • Демократической;
  • Просвещения;
  • Гоголя;
  • Соколова;
  • Чайковского;
  • Поярко;
  • Пушкина;
  • Черноморской;
  • переулках Электрическом и Морском.

Планируется, что новые парковки откроют уже 15 октября. Они будут работать с 8:00 до 20:00. Стоимость: в Центральном районе — 100 руб/час, в Адлерском — 80 руб/час. В выходные и праздничные дни, а также в ночное время, парковки будут бесплатными.

Доходы от парковок будут поступать в городской бюджет. Деньги направят на реализацию социальных проектов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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