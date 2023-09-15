В Сочи с 15 октября появятся платные городские парковки
Общество
15.09.2023 17:35
Мэрия курорта создаст платные парковки в Центральном и Адлерском районах для борьбы с пробками.
На первом этапе проекта платные муниципальные парковки создадут на улицах:
- Войкова;
- Кооперативной;
- Несербской;
- Гагринской;
- Конституции СССР;
- Кирова;
- Демократической;
- Просвещения;
- Гоголя;
- Соколова;
- Чайковского;
- Поярко;
- Пушкина;
- Черноморской;
- переулках Электрическом и Морском.
Планируется, что новые парковки откроют уже 15 октября. Они будут работать с 8:00 до 20:00. Стоимость: в Центральном районе — 100 руб/час, в Адлерском — 80 руб/час. В выходные и праздничные дни, а также в ночное время, парковки будут бесплатными.
Доходы от парковок будут поступать в городской бюджет. Деньги направят на реализацию социальных проектов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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