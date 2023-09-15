В Сочи с 15 октября появятся платные городские парковки

Мэрия курорта создаст платные парковки в Центральном и Адлерском районах для борьбы с пробками.

На первом этапе проекта платные муниципальные парковки создадут на улицах:

Войкова;

Кооперативной;

Несербской;

Гагринской;

Конституции СССР;

Кирова;

Демократической;

Просвещения;

Гоголя;

Соколова;

Чайковского;

Поярко;

Пушкина;

Черноморской;

переулках Электрическом и Морском.

Планируется, что новые парковки откроют уже 15 октября. Они будут работать с 8:00 до 20:00. Стоимость: в Центральном районе — 100 руб/час, в Адлерском — 80 руб/час. В выходные и праздничные дни, а также в ночное время, парковки будут бесплатными.

Доходы от парковок будут поступать в городской бюджет. Деньги направят на реализацию социальных проектов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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