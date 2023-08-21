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Заявления на бесплатную парковку для многодетных семей в Краснодаре снова можно подать через «Госуслуги»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zayavleniya-na-besplatnuyu-parkovku-dlya-mnogodetnyh-semej-v-krasnodare-snova-mozhno-podat-cherez-gosuslugi
Заявления на бесплатную парковку для многодетных семей в Краснодаре снова можно подать через «Госуслуги»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Подать заявление на «Госуслугах» было невозможно из-за технических ошибок.

Сейчас ошибки устранили, подача заявлений для внесения машины в специальный реестр онлайн вновь доступна. Также внести автомобиль в реестр можно в МФЦ или департаменте транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарские многодетные семьи смогут бесплатно оставлять машины на городских парковках — какие документы нужны для получения льготы.

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