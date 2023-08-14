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Краснодарские многодетные семьи смогут бесплатно оставлять машины на городских парковках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskie-mnogodetnye-semi-smogut-besplatno-ostavlyat-mashiny-na-gorodskih-parkovkah
Краснодарские многодетные семьи смогут бесплатно оставлять машины на городских парковках
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Оставлять автомобили до трех часов можно будет на парковках, необорудованных шлагбаумом.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно внести данные автомобиля в специальный реестр. Сделать это можно через МФЦ, Госуслуги или департамент транспорта и дорожного хозяйства. Заявление рассматривается в течение 20 дней.

Данные будут храниться в реестре три года, внести туда можно только один семейный автомобиль.

«Списки с данными автомобилей будут передаваться специалистам подрядной организации, которые фиксируют на фото припаркованные машины. Таким образом они будут знать, какая машина может находиться на паркоместе бесплатно», — отметил заместитель главы города Владимир Архипов.

Чтобы внести автомобиль в реестр, нужно подать заявление о внесении, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на машину, а также удостоверение многодетной семьи и документ, подтверждающий проживание в краевом центре, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: платные муниципальные парковки расширят еще на 2 тыс. мест к концу 2025 года в Краснодаре.

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