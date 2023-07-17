Платные муниципальные парковки расширят на 2 тыс. мест к концу 2025 года в Краснодаре

Сейчас в краевой столице функционируют 239 платных мунпарковок на более чем 9 тыс. мест.

«Кроме того, что мы расширяем систему муниципальных парковок, мы хотим сделать ее и более доступной. В этом году планируем разработать возможность оплаты парковки при помощи банковских приложений. А для людей с нарушением слуха создать чат-бот, чтобы у них была возможность задать там вопрос и получить ответ», — сообщил замглавы города Владимир Архипов.

Также до конца марта 2025 года обновят 19 парковок закрытого типа, оборудованные шлагбаумами. Стоянки на улице Зиповской и улице Ставропольской уже обновлены. На них поменяли оборудование, кабели, а также их оснастили камерами распознавания номеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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