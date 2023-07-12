На 84 млн рублей увеличился дорожный фонд от оплаты парковки с начала года в Краснодаре

В среднем за сутки от эксплуатации муниципальных парковок в дорожный фонд поступает 465 тыс. рублей.

В прошлом году с автомобилистов было собрано всего 289 тыс. рублей. Всего за 2022 год в дорожный фонд поступило около 105 млн рублей. За счет этих средств в дальнейшем выполняют ямочный и гравийный ремонт, а также обновляют дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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