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На 84 млн рублей увеличился дорожный фонд от оплаты парковки с начала года в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-84-mln-rublej-uvelichilsya-dorozhnyj-fond-ot-oplaty-parkovki-s-nachala-goda-v-krasnodare
На 84 млн рублей увеличился дорожный фонд от оплаты парковки с начала года в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В среднем за сутки от эксплуатации муниципальных парковок в дорожный фонд поступает 465 тыс. рублей.

В прошлом году с автомобилистов было собрано всего 289 тыс. рублей. Всего за 2022 год в дорожный фонд поступило около 105 млн рублей. За счет этих средств в дальнейшем выполняют ямочный и гравийный ремонт, а также обновляют дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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