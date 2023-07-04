Штрафы за неоплату парковки на сумму свыше 147 млн рублей выписали за полгода в Краснодаре

Всего за 6 месяцев подобные штрафы получили 50 тыс. водителей.

«За этот период оплатили вынесенные штрафы на сумму больше 175 млн рублей с учетом оплаты прошлогодних задолженностей. Средства направят в дорожный фонд, чтобы выполнить ямочный и гравийный ремонт, замену дорожных знаков», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Городская административная комиссия продолжает штрафовать правонарушителей, неоплачивающих муниципальные парковки. Нарушения фиксируют благодаря мобильным комплексам фото- и видеофиксации.

Сейчас в краевой столице работают 239 платных мунпарковок на более чем 9 тыс. мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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