На платной парковке в Краснодаре на улице Ставропольской установят систему распознавания номеров

Также на парковке обновят оборудование.

Сейчас подрядная организация устанавливает систему распознавания государственных автомобильных номеров и обновляет оборудование, которое используется на въездах и выездах с парковки. Ранее такие работы провели на улице Зиповской.

«Кроме технических элементов мы планируем обновить на этой парковке кабельные линии. Они прослужили уже больше семи лет и требуют замены», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Он отметил, что в 2023 году планируется отремонтировать десять платных муниципальных парковок, оборудованных системами контроля въезда-выезда, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Ознакомиться с вопросами и ответами, связанными со штрафами за неуплату парковки, можно здесь.