На платной парковке в Краснодаре на улице Ставропольской установят систему распознавания номеров
Также на парковке обновят оборудование.
Сейчас подрядная организация устанавливает систему распознавания государственных автомобильных номеров и обновляет оборудование, которое используется на въездах и выездах с парковки. Ранее такие работы провели на улице Зиповской.
«Кроме технических элементов мы планируем обновить на этой парковке кабельные линии. Они прослужили уже больше семи лет и требуют замены», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.
Он отметил, что в 2023 году планируется отремонтировать десять платных муниципальных парковок, оборудованных системами контроля въезда-выезда, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Ознакомиться с вопросами и ответами, связанными со штрафами за неуплату парковки, можно здесь.