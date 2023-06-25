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На платной парковке в Краснодаре на улице Ставропольской установят систему распознавания номеров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-platnoj-parkovke-v-krasnodare-na-ulitse-stavropolskoj-ustanovyat-sistemu-raspoznavaniya-nomerov
На платной парковке в Краснодаре на улице Ставропольской установят систему распознавания номеров
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Также на парковке обновят оборудование.

Сейчас подрядная организация устанавливает систему распознавания государственных автомобильных номеров и обновляет оборудование, которое используется на въездах и выездах с парковки. Ранее такие работы провели на улице Зиповской.

«Кроме технических элементов мы планируем обновить на этой парковке кабельные линии. Они прослужили уже больше семи лет и требуют замены», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Он отметил, что в 2023 году планируется отремонтировать десять платных муниципальных парковок, оборудованных системами контроля въезда-выезда, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Ознакомиться с вопросами и ответами, связанными со штрафами за неуплату парковки, можно здесь.

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